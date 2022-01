Smartwings jako první přistály v Antarktidě s Boeingem 737 MAX

Celkově letadlo urazilo vzdálenost 15 680 kilometrů. Let z Kapského Města na antarktickou přistávací dráhu Troll Arfield v severním cípu kontinentu trval šest hodin.

V ledové pustině strávil stroj zhruba dvě hodiny a poté se přes Jihoafrickou republiku vypravil zpět do Osla, uvádí dopravce v tiskové zprávě. Posádka letadla dostávala průběžně během letu zprávy o počasí a způsobilosti letiště.

„Na takový let je potřeba se důkladně připravit. Příprava trvala dlouhé měsíce předem, let i přistání proběhly hladce,“ okomentoval cestu kapitán Tomáš Nevole, který byl jedním ze tří pilotů v letadle.

První zaznamenaný let do Antarktidy byl podniknut v roce 1928, a to jednoplošníkem Lockheed Vega 1. Z Jižních Shetland ho pilotoval australský válečný pilot a průzkumník George Hubert Wilkins. Podobné lety sloužily vědcům k tomu, aby získali základní informace o topografii kontinentu.