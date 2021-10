Sklep v Šatově vyzdobil jednoruký umělec

Zvenčí objekt ležící asi dva kilometry od rakouských hranic působí nenápadně, ale jakmile sestoupíte po schodech do podzemí, které je místy hluboké až osmnáct metrů, začne to ve světle žárovek hrát všemi barvami. Appeltauerovy malby a texty vznikaly v letech 1934 až 1968 na objednávku majitelů, kteří v nevyužívaném sklepě provozovali vinárnu. Jen těžko byste na stěnách chodeb a salonků hledali místo, které by zůstalo ležet „ladem“.