Saské Švýcarsko: Cestou za výhledy si dáte do těla

Lidé, kteří v té době toužili po romantických zážitcích v malebné přírodě, putovali po takzvané Cestě malířů (Malerweg), která byla v roce 2006 zrekonstruována podle historických průvodců a opatřena směrovkami. Celkem sto šestnáct kilometrů je rozděleno do osmi denních etap. Nejprve se do oblasti s průvodci i nosiči vydávali obyvatelé Drážďan.

Vzhledem k tomu, že obec slouží jako vzdušné lázně, nesmějí do ní automobily. Jednou z možností je zaparkovat v místní části Oberrathen na protějším břehu Labe a do centra obce se svézt přívozem. My jsme nechali vůz u silnice směrem na Waltersdorf, kde se do kasičky platí dobrovolné vstupné dvě eura. Zaparkovali jsme ale jen se štěstím a díky fotografově šikovnosti, protože parkoviště bylo v září, kdy jsme místo navštívili, zaplněné i ve všední den. Jistější je dorazit hned po ránu, nebo později odpoledne, kdy už první návštěvníci odjíždějí.