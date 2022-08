Rekonstrukce litomyšlské památky UNESCO stále nezačala

„Běžný provoz ale omezen není, kulturní akce nebo prohlídky interiéru běží jako obvykle. Naplno je otevřena i zahrada a park. Podobně ani po zahájení opravy by neměl být provoz narušen, jen někde bude například vytyčen koridor, kudy lze procházet zahradou. Samozřejmě za zámkem bude prostor vyhrazený jako staveniště,“ poznamenal kastelán Weiss.

Opravovat se budou i vybrané interiéry národní kulturní památky. „Například pokladna se promění v moderní návštěvnické centrum. Vytvoří se nové expozice, třeba ve třetím nadzemním podlaží to má být doprovodná expozice k zámeckému historickému divadlu. Bude tam divadelní depozitář, do kterého návštěvníci dokonce uvidí přes prosklenou výplň, měly by tu být i některé barokní kulisy vystaveny,“ dodal Weiss.