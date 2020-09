Řecký Rhodos: ostrov boha slunce

Přecházíme z jednoho sálu do druhého, na podlaze a na stěnách jsou působivé antické mozaiky. Ale také krásné helénistické sochy, užité umění, stejně jako pěkně zachovalé předměty z nejrůznějších cizokrajných kultur, s nimiž starověcí obchodníci z Rhodu přišli do styku.

Podle některých odborníků by mezi jejími chodidly muselo být nejméně dvanáct metrů. Při své váze by však nezvládla takové zatížení v kyčlích a zhroutila by se. Proto si řada historiků myslí, že stála na kopci v místech, kde je dnes Palác velmistrů, a v docela normálním postoji.

Chárés se prý jejího odhalení nedočkal. Podle legend našel ve svých statických výpočtech chybu a z obav, že všechna práce i prostředky vyjdou nazmar, spáchal údajně sebevraždu. Kolos, jeden ze sedmi divů světa, stál v Rhodu šedesát šest let. Pak ho zničilo zemětřesení (226 př. n. l.). Řada lidí to považovala za trest rozhněvaných bohů, které podráždila lidská pýcha.

Původní dórský chrám, který později několikrát přestavěli, vznikl asi v roce 1100 př. n. l. Je odsud nádherný výhled do okolí a dolů do zátoky, která leží pod útesem vysokým dobrých dvě stě metrů. Hezkým zážitkem je i oběd pod pergolou na střeše některé z restaurací v centru města. Dobře tu vidíte na Lindos i na skálu s chrámem. Zajímavá je také návštěva dvorků s krásnými mozaikami z černobílých oblázků. V okolí městečka je pěkné koupání v jedné ze čtyř zátok.

Na západní straně ostrova, která je návětrná, najdete divočejší pobřeží. Bývají tu vlny a někdy i chladnější voda. Mají to tu rádi hlavně milovníci windsurfingu a lidé, kterým se líbí přirozená, drsnější příroda, méně hotelů i turistů. Na východní straně ostrova je víc pláží mírně se svažujících do moře, ale také hotelů a lidí. Pokud se chcete vykoupat v místě, kde jich bývá málo, musíte víc na jih.

Faliraki se proslavilo svou pláží, diskotékami, nočními bary a bouřlivým nočním životem. To letos v důsledku epidemiologických opatření neplatí. Když sem přijíždíte a míjíte velké hotely, máte pocit, že jste přijeli do továrny na dovolenou. Letos to vypadá tak, že továrna sice stojí, ale moc velký provoz v ní není. Dojedete-li až na opačný konec pláže, dostanete se mezi nízké domky místních lidí, do malého přístavu s tavernami.