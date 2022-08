Prodejci knih na pařížských nábřežích se radují z návratu turistů

V samém srdci Paříže otevírá bývalý námořník Rachid Bouanou velkou zelenou dřevěnou bednu připevněnou na kamenné zdi na nábřeží Seiny a pečlivě do ní ukládá staré knihy z druhé ruky. Do francouzské metropole se vrátili turisté a pro knihkupce u řeky, kterým se ve Francii říká „bouquinistes“, to znamená konec obav, píše agentura Reuters.