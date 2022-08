Prodejci knih na pařížských nábřežích se radují z návratu turistů

V samém srdci Paříže otevírá bývalý námořník Rachid Bouanou velkou zelenou dřevěnou bednu připevněnou na kamenné zdi na nábřeží Seiny a pečlivě do ní ukládá staré knihy z druhé ruky. Do francouzské metropole se vrátili turisté a pro knihkupce u řeky, kterým se ve Francii říká „bouquinistes“, to znamená konec obav, píše agentura Reuters.

Foto: Profimedia.cz Prodejci knih mají z návratu turistů radost (ilustrační foto).

V samém srdci Paříže otevírá bývalý námořník Rachid Bouanou velkou zelenou dřevěnou bednu připevněnou na kamenné zdi na nábřeží Seiny a pečlivě do ní ukládá staré knihy z druhé ruky. Do francouzské metropole se vrátili turisté a pro knihkupce u řeky, kterým se ve Francii říká „bouquinistes", to znamená konec obav, píše agentura Reuters.

Článek Knihkupci prodávají na pařížském nábřeží už od 16. století. Během pandemie covidu-19 ale přestali město navštěvovat turisté a prodejci měli obavy o budoucnost svého podnikání. Teď je dokonce na tři kilometry dlouhém nábřeží 18 nových knihkupců. Bouanou, dlouholetý mechanik na rybářské lodi, je jedním z nich. „Býval jsem námořníkem, ale vždycky jsem miloval knihy, krásné knihy. A tak jsem si řekl, proč se o tuto vášeň a knihy a oblíbené autory nepodělit. Pomáháme lidem objevovat knihy a nové autory," říká Bouanou. Nedaleko se Jan a Maria-Aida Vandemoorteleovi z belgických Brugg spokojeně probírají starými knihami a novinami, které jsou zde na prodej. „Takové stánky s nádhernými knihami jsou jen v Paříži," říká osmašedesátiletý Jan. Ve Francii se radují z návratu amerických turistů Cestování „Zrovna jsme viděli časopis Time z doby, kdy jsme se narodili. Někdo si ten výtisk schovával 60 let, panebože, to je nádhera," dodal. Je jich přes dvě stě Žádaná místa knihkupcům přiděluje městská rada na pět let. Bukinisté neplatí žádný nájem, ale musí mít otevřeno alespoň čtyři dny v týdnu. V běžných časech jim štědré tržby z letních měsíců vynahradí chudší zimní období. Pařížských bukinistů je teď zhruba 230. Bouanou a dalších 17 kolegů jsou zatím posledními, které městská rada schválila. Jsou zároveň prvními od roku 2019, kdy pandemie odradila domácí i zahraniční turisty. „Život se konečně vrátil k normálu. Zažili jsme dva roky pandemie a uzávěr, které zastavily naši činnost. Nyní se turisté vracejí a noví knihkupci se zabydlují," říká Jérôme Callais, který stojí v čele knihkupeckého sdružení. Stánky s knihami na břehu Seiny tu nejsou jen pro turisty. „Je povzbudivé, že přišli noví prodejci. Je to znamení, že tato tradice nezanikne. Je to jedna z nejkrásnějších věcí na Paříži," míní sedmadvacetiletý Pařížan Kubilai Iksel.