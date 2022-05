Procházka Olomoucí za barokem i tvarůžky

Na Horním náměstí si všímáme také kašny, která je na první pohled současná. Jejím autorem je olomoucký rodák Ivan Theimer, který po roce 1968 emigroval do Francie. Jeho Ariónova kašna je inspirována antickým příběhem pěvce. „Arión byl přinucen skočit před loupežníky do vody. Tam ho ovšem zachránil delfín, jenž byl přiváben jeho zpěvem,“ vypráví průvodkyně.

„Po roce 1989 se objevila iniciativa, která chtěla navrátit orloj do předchozí podoby. Kvůli tomu by se však muselo zasáhnout do samotné budovy radnice, narušila by se statika. Nakonec tak zůstala podoba v duchu socialistického realismu a já myslím, že je to dobře. Je to zkrátka součást naší historie, kterou bychom neměli falšovat,“ dodává průvodkyně.