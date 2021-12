Přestavěli dodávku a vyrazili do světa

„Je to osvobozující a úlevné. Člověk toho nemusí moc řešit, jde mu jen o to, aby se najedl, napil a večer se osprchoval,“ popisuje 26letá Katka.

Nákup sedm let starého Fordu Transit Jumbo vyšel na 160 tisíc korun. Hlavní investicí, a to jak po finanční, tak i časové stránce, ale byla samotná přeměna v obytný vůz. „Bylo to nějakých 220 tisíc korun za materiál, práci jsem si dělal sám, ale nepočítám do toho servis, který jsme už párkrát využili,“ vyčíslil Štěpán.