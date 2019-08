Portugalsko nebo jih Anglie. Prodlužte si léto výletem po evropských městech

Věčné město, jak se Římu přezdívá, je turistická klasika, kterou by ale žádný milovník památek neměl minout. Hlavní sezona se navíc chýlí ke konci, což znamená, že i turistů by mělo být o něco méně, abyste se nemuseli v uličkách a u hlavních pamětihodností tlačit s davy. Koncem srpna jsou teploty ještě dost vysoké, ale na přelomu září a října jsou mnohem snesitelnější, navíc stále často svítí slunce.

Památky a muzea, kterých je v Římě nespočet, ale samozřejmě nejsou zdaleka jediným lákadlem italského hlavního města. Vynechat nelze ani místní gastronomickou scénu, která rozhodně není jen o pizze. Mnohem typičtějším pokrmem jsou špagety s omáčkou amatriciana, která sice vznikla docela daleko od Říma, ve městě se ale stala naprostou klasikou. A nutností je také ochutnat zmrzlinu, která by se dala jíst na kila. V centru lze na gelaterie narazit na každém rohu — a dlouhé fronty indikují, kde je zmrzlina skutečně dobrá.

Řím je z Česka velmi dobře dostupný, létá do něj hned několik společností, včetně nízkonákladových, takže letenky lze pořídit velmi levně. Ve městě si však dávejte pozor, vzrůstá v něm množství zákazů. Nejnověji se třeba nesmí sedět na Španělských schodech .

Sázkou na jisté slunce je začátkem podzimu také Portugalsko. Pokud do něj pojedete poprvé, zřejmě vás budou lákat spíše tradiční cíle, jako Lisabon nebo Porto. Ani to není krok vedle. Pitoreskní centrum Lisabonu uchvátí svými charakteristickými tramvajemi, ale i neotřelou gastronomickou scénou. Uniknout městskému ruchu můžete v nedaleké Sintře známé svými pestrobarevnými paláci.

Pokud ale náhodou zatoužíte poznat v Portugalsku zcela jiná zákoutí, i to můžete o prodlouženém volnu stihnout. Kýžený klid můžete nalézt třeba ve střední části státu, kde se nacházejí břidlicové vesničky obklopené eukalyptovými háji — říká se o nich, že jsou jedním z nejlépe ukrytých tajemství země. Navštívit tato odlehlá místa je trochu jako cestovat do minulosti, domky ještě pamatují dobu, kdy elektřina a voda zdaleka nebyly součástí každodenního života.

V zapadlých vesničkách nasajete do žil možná poslední teplé sluneční paprsky tohoto roku, a užijete si navíc nefalšovanou osamělou romantiku. Včetně hvězdného nebe.

Zapomeňte na typický anglický déšť. Jih Velké Británie umí ještě v září překvapit velmi přívětivým počasím a také krajinou, která je od severnějších částí země velmi odlišná. Koupit si levnou letenku do Londýna, na tom dnes už není nic složitého. Z hlavního města pak můžete vlakem vyrazit třeba do Brightonu, zřejmě nejznámějšího letoviska Spojeného království.

Přímá linka z Prahy směřuje také do města Bournemouth, dalšího velkého letoviska, tentokrát v hrabství Dorset. V jeho relativní blízkosti leží malebný ostrov Wight s nádhernými plážemi s bílým pískem. Málokoho by napadlo, že tak exoticky působící krajina se nachází právě ve Velké Británii.

Krokem vedle by nebyla ani návštěva vedlejších hrabství Devon či Cornwall. Na to už by ale bylo potřeba přeci jen více času. Čím dále však postupujete po jižním pobřeží směrem na západ, tím více se krajina mění v exotickou destinaci. Na plážích Cornwallu byste měli na první pohled skoro problém rozeznat, zda jste ještě v Anglii, nebo třeba na Kanárských ostrovech.