Co si můžete užít na ostrovech u Zadaru

Hlavní město, nebo spíš městečko, ostrova Ugljan se jmenuje Preko a leží přímo proti Zadaru. Přes pět kilometrů široký průliv jezdí v pravidelných intervalech přívoz. Z Preka jsou to k pevnosti asi čtyři kilometry, tedy necelá hodinka chůze. Řada turistů sem vyjede i na kole, které si půjčí v Preku, nebo autem po úzké, ale dobře udržované asfaltce.

Pevnost svatého Michala postavili Benátčané v roce 1203. Vojáci Benátské republiky odsud měli výborný přehled o tom, co se děje na moři i na pevnině. Válčilo se tu ale ještě v 90. letech minulého století. Při bojích mezi Srby a Chorvaty zasáhla jednu ze zdí raketa. Srbové se snažili zlikvidovat zdejší vysílač a pozorovatelnu.

Celý objekt chtějí v nejbližších letech obnovit. Bude tu fungovat turistické informační centrum, muzeum, restaurace a jednoduché ubytování. Pohled z věže je skutečně nádherný, za hezkého počasí vidíte až do italské Ancony.

To, co mi připadne na Ugljanu nejpodstatnější, je, že tu nenarazíte na davy turistů. Na méně dostupných plážích můžete být i úplně sami. Na ostrově panuje poklidná, přátelská a skoro až rodinná atmosféra. Je to ideální místo pro individuální turistiku.