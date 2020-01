Poprvé cestoval letadlem. Hned vyfasoval skoro 400tisícovou pokutu

K incidentu došlo u společnosti Lucky Air loni v únoru, o úhradě škody ale soud rozhodl teprve nedávno. Čchao chtěl požehnat při cestě z An-čchingu do Kchun-mingu letadlu a pro štěstí hodil směrem k motoru několik mincí. Poté, co je posádka našla na zemi, zeptala se cestujících na palubě, kdo z nich to byl.