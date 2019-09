Podzim v přírodě. Vyrazte za hranice do pitoreskních národních parků

České Švýcarsko s jeho ikonickou Pravčickou bránou nebo Soutěskami jste už nejspíš navštívili. Překročili jste ale někdy hranice do Německa, abyste prozkoumali Saské Švýcarsko? I v něm najdete spoustu zajímavostí, ať už jsou to skalní útvary, stolové hory nebo symbol národního parku, kamenný most Bastei. Pravda, podobně jako na Pravčické bráně, i tady bývá poměrně rušno a za klidem byste se měli vypravit jinam. Z Bastei se ale otevírají krásná panoramata na labský kaňon snad v jakémkoli ročním období. Když podzim barví listy do žlutých a oranžových odstínů, je to velmi romantický výjev.