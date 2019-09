Největší pískovcovou bránu v Evropě střeží skalní hrady bez posádky

Cesta je znatelně klidnější, poněvadž lidí je zde už méně. Ani u samotné brány to není jiné, takže si lze vychutnat klid lesních hvozdů. Brána měří něco přes dva metry, takže ji okolní borovice v pohodě přerostly, a proto není takový rozhled do okolí. Škvírami se však přeci jenom dá něco zahlédnout. Na rozdíl od jejího velkého bratra lze na skálu vystoupat po schodech a rozhlédnout se z vyhlídky.

Do současných časů se z něj zachovaly vytesané schody, světnička nebo cisterna na vodu. Vstup do hradu byl v několika metrech a dnes je zpřístupněn po schodech se zábradlím. Výstup na něj ale není jednoduchý, úzký prostor vyžaduje jen jednosměrný provoz a leckomu by mohl vadit velmi stísněný prostor a strmost schodů.

Na Falkenštejn vede zhruba 250 nových schodů a také celý vrch skály je pokryt pozinkovanými lávkami. Jeden z místních při našem výšlapu úpravu odsoudil s tím, že se to sem absolutně nehodí. Je pravda, že do lesa, kudy schody rovněž vedou, se konstrukce příliš nehodí. Do úzkého průchodu mezi skalními bloky a na vrcholu už je to něco jiného. Nemusí to si sice vypadat nejlépe, ale chrání to skálu před erozí, sešlapem a zvýší bezpečnost turistů.