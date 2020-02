Po porážce rakoviny vyrazila do světa na kole. Chce pokořit 100 tisíc kilometrů

Pár dosud zdolal přes 20 tisíc kilometrů a z Evropy dojel přes Turecko, Kavkaz a Čínu podél pobřeží až do Vietnamu. V plánu je pokračovat do Austrálie a Ameriky, poprat se ale chtějí i s drsnou krajinou Antarktidy, aby zhruba v roce 2025 skončili v Africe. „Je to tvrdé, ale prožíváme neuvěřitelné chvíle,“ okomentovala výpravu žena.