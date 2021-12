Plánovaná dovolená na Tahiti se rodině proměnila v noční můru

Steve a Charlotte Goodeovi museli dovolenou na Tahiti kvůli covidu dvakrát odložit, své vysněné destinaci nakonec vyrazili vstříc 17. prosince. Pobyt za 15 tisíc liber, v přepočtu 445 tisíc korun, se ale nakonec přesto ani trochu nezdařil. Francie totiž kvůli obavám z šíření mutace omikron zakázala Britům vstup na své území – a do něj se počítá mimo jiné i Francouzská Polynésie či africký ostrov Réunion.

Goodeovi, kteří cestovali se svou půlroční dcerou, si však tento fakt neuvědomili. Měli za to, že se zákaz vstupu týká pouze samotné Francie, a nikoli jejích zámořských území, informuje server Independent.

Pár dní strávila britská rodina v Los Angeles a na Tahiti dorazila dva dny poté, co začal zákaz platit, tedy 20. prosince. Letecká společnost Goodeovy na nic neupozornila, Britové tak do poslední chvíle netušili, že z jejich vysněné dovolené sejde. Víza si totiž rovněž zařídili, aniž by je francouzské úřady informovaly o změně pravidel.