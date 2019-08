Pět důvodů, proč navštívit slovinskou Izolu

Izola je považována za jedno z nejrychleji se rozvíjejících letovisek ve Slovinsku. Pochopitelně za to mohou vyhlášené pláže. Na pěti kilometrech pobřeží jich najdete hned pět, z nichž ta nejrušnější je San Simon. Mají tu však i klidnější, včetně jediné slovinské pláže uzpůsobené pro vozíčkáře, anebo také jedné pro psy.

Když se vám válení už zají, vyrazte po památkách. Historické centrum Izoly není nijak rozlehlé, určitě ale nevynechejte palác Besenghi degli Ughi nebo Městský palác. Archeologické nálezy si můžete prohlédnout v muzeu Parenzana, najdete v něm také zmenšeninu někdejší železniční trati vedoucí ze střední Evropy do Istrie.

V případě, že máte rádi aktivní dovolenou a pohyb nevynecháte ani u moře, můžete se přesouvat třeba na kole. V jaké symbióze dokáže existovat město a příroda, zjistíte na Višta Parenzana, dalším vyhlídkovém bodu v blízkosti města. Cyklisté se mohou také vydat na takzvanou Cestu zdraví a přátelství vedoucí mezi ovocnými sady a vinohrady až do přírodní rezervace Strunjan. Lokální dobroty z farem můžete ochutnat na vyhlášené tržnici Ruba sz moje njive.

Kdo chce uniknout z města, může na kole dojet až do zmíněného Strunjanu, což je přírodní rezervace na pobřeží Jaderského moře, vyhlášená už téměř před 30 lety. Najdete v ní vysoké útesy tvořené sedimenty pískovce nebo slínu. Na naučné stezce se dozvíte zajímavosti o lokalitě — na jednom ze zdejších mysů Ronek se vyskytuje i několik endemických druhů rostlin.

Mys je navíc největším útesem svého druhu na celém pobřeží Jadranu. Vyhlídka Mesečeva Višta nabídne pohled na přírodní koupaliště Měsíční záliv. Při západu slunce je to nefalšovaná romantika.

Pokud se vám nebude chtít poznávat jen samotnou Izolu, máte to do dalších měst velmi blízko. Vyrazit můžete třeba do oblíbeného Piranu, který má hned několik půbabných přezdívek. Jednak se mu říká slovinské Benátky, ale jde prý také o nejhezčí slovinské město. Vzhledem k jeho pověsti je v něm však o poznání více rušno než v Izole.