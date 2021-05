Památky a očkování. New York chce turisty lákat na vakcínu

Záměr očkovat turisty na známých místech oznámil newyorský starosta Bill de Blasio. Podle něj by plán vyslal návštěvníkům pozitivní zprávu. „Přijeďte. Je tu bezpečno a jde o úžasné místo, kde se o vás postaráme,“ uvedl starosta pro agenturu AP. „Je to projev dobré vůle a uvítání,“ řekl.

Primárně se hovoří o tom, že by se očkovalo na Times Square, dalšími potenciálními lokacemi jsou pak Central Park, okolí Brooklynského mostu nebo visutý park High Line. Návštěvníkům by navíc postačila jediná dávka, protože by se využívala vakcína od Johnson & Johnson, píše server Independent.