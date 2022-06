Ornamentální záhony v Květné zahradě znovu ozdobí desítky tisíc letniček

Zhruba 40 000 rostlin je ve výsadbách u kolonády, zbývající jsou v Čestném dvoře, u vstupu do Květné zahrady a v takzvané Holandské zahradě, která je její součástí, uvedla zahradní architektka Pavla Nedbalová. Využívají se podle ní osvědčené druhy, jako jsou afrikány, gazánie, rudbékie, irezíny, okrasné kopřivy nebo různé odrůdy voskovek.

„Některé mají barevný list, některé zelený list, barva květu je od bílé přes růžovou po červenou. Návrh se skládá už koncem léta předchozího roku, kdy se objednává osivo. A to už musíme mít vymyšlené, kolik čeho budeme potřebovat. Samozřejmě, že se vysévá s nějakou rezervou, protože jistota vzcházení nikdy není stoprocentní,” uvedla Nedbalová.

Příprava letniček začíná podle zahradního technologa Pavla Nováka už v srpnu předchozího roku řízkováním muškátů. Její stěžejní fáze připadá ale až na období od ledna do dubna, kdy zahradnice a zahradníci začínají s výsevy v pěstitelském skleníku.

„Na to navazuje pikýrování, což je přesazování malých rostlinek do květináčků, následně je ještě přesazujeme do větších, abychom je měli nachystané pěkné. Mezitím je stříkáme proti škůdcům a hnojíme,” řekl Novák.