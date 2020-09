O bydlení na ostrůvku Rùm mají zájem stovky lidí

Isle of Rum https://t.co/4M0pPQssT3

„Myšlenka, že se zcela oprostíte od života, který máte, a přestěhujete se na malý ostrov, je zřejmě cosi přitažlivého. Někteří možná nezůstanou navždy, ale bude to pěkná část jejich životů,“ doplnil.

Organizace aktuálně prochází všemi žádankami a dobrých kandidátů je prý mnoho. Přednost samozřejmě dostanou menší rodiny nebo ti, kteří mohou podnikat i z ostrova a vnést tak do komunity přidanou hodnotu.

Někteří zájemci se dokonce nabídli, že by na Rùmu vybudovali další domy. „Musejí ale přesvědčit radu, že chápou strasti, které pramení ze života v malé komunitě. Ať už jste z Londýna, New Yorku či Glasgow, je to výzva,“ uzavřel Robertson.