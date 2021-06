Nové Hrady a okolí: Krajem Buquoyů až k rakouské hranici

Z města k ní dojdete po značené turistické cestě a naučné stezce Novohradské příhraniční rybníky asi za hodinu. V případě cesty autem minete přímo u silnice hrobku šlechtického rodu Buquoyů, kteří více než tři sta let, od 17. století do konce druhé světové války, měnili Novohradsko k obrazu svému. Jejich aktivity se promítly nejen do podoby památek, ale i do charakteru některých přírodních lokalit.