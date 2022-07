Noste levné napodobeniny, radí Neapol v souvislosti s krádežemi luxusních hodinek

Foa, který je šéfem asociace Aidit, navrhuje, že by mohly hotely hostům poskytovat levné alternativy, které by si lidé brali na procházku ulicemi. Drahé originály by pak bezpečně uschovali třeba v trezorech.

„Je důležité, aby si turisté mohli v Neapoli užít klid; hotely a radnice by k tomu mohly přispět tak, že by rozdávaly plastové hodinky, aby se hosté cítili bezpečně,“ uvedl Foa pro CNN.

Podle šéfa asociace by napodobeniny nesloužily jen jako ochrana před zloději, ale byly by i unikátním suvenýrem. „Mohly by být zdobené a se symbolem Kampánie. Byl by to hezký dárek pro rodinné příslušníky nebo kamarády,“ doplnil Foa s tím, že Neapol nemá žádný konkrétní problém se zloději a situace je stejná jako v jiných velkých italských městech, jako jsou Milán či Řím.