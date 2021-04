Nezkušení turisté v době pandemie zbytečně riskují v divočině

Všechny zachránil tým Tip Top Search and Rescue během uplynulého roku z rozeklaného horského pásma Wind River v odlehlé části amerického státu Wyoming, píše list New York Times. A všichni byli zoufale nepřipravení na prostředí, do nějž se vydali. „Je to nesmírně frustrující,” řekla Tannerová, která záchrannou službu Tip Top vede. „Přáli bychom si, aby lidí respektovali, jaké je to riziko.”