Největší skleník světa uhrane rozmanitými rostlinami

Skleník Flower Dome zabírá rozlohu o 1,28 hektaru (12 800 metrů čtverečních) a jeho autorem je britská společnost WilkinsonEyre, která navrhla například i obloukový most v anglickém Gatesheadu. V Guinnessově knize rekordů je skleník zapsán od roku 2012.

Oba skleníky jsou součástí singapurské zahrady Gardens by the Bay. Vstup do nich vyjde dospělého na 28 dolarů (630 korun) a doporučená doba návštěvy je pro každý z nich hodina.