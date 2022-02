Nejstarší anglická nálevna po 1229 letech zavírá

Hospoda byla nepřetržitě otevřená 1229 let. Foto: Profimedia.cz

Hospoda byla nepřetržitě otevřená 1229 let. Foto: Profimedia.cz

Hospoda byla nepřetržitě otevřená 1229 let. Foto: Profimedia.cz

Přečkala války, mor i ekonomické krize. Hřebík do rakve jí však zatloukla pandemie koronaviru. Britská hospoda Ye Olde Fighting Cocks, která je považována za tu nejstarší v Anglii, zavírá. Nepřetržitě fungovala dlouhých 1229 let, tedy od roku 793. Neměla by však zůstat zavřená nadobro.