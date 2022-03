Nejstarší americký národní park slaví 150. výročí od založení

Z yellowstonských gejzírů jsou nejznámější Castle a Old Faithful (Starý Věrný). Ten svému jménu ostudu nedělá. Od svého objevení v roce 1870 se pravidelně v 67minutových intervalech předvádí nedočkavým turistům a tryská do výše 40 metrů. Impozantní výhledy poskytuje návštěvníkům parku i Grand Canyon of the Yellowstone. Z několika vyhlídkových bodů mohou pozorovat dva velké vodopády i prudké stěny údolí klesající do hloubky 450 metrů. Srázy ohromí svou neskutečnou barevností: od žluté až k okrové.