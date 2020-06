Nejbezpečnější země v Evropě? Portugalsko s Řeckem svádějí bitvu o turisty

Portugalsko má v rámci Evropy relativně nízký počet úmrtí — v méně než 11milionovém národě zemřelo s koronavirem 1520 lidí. A právě dobré výsledky by měly hrát zemi do karet a přilákat turisty. „Patříme k zemím, které testovaly nejvíce a vědí, kde se virus šířil,“ uvedl Costa a doplnil, že díky tomu úřady vědí, kde v Portugalsku je nejvíce bezpečno. A to může být pro turisty rozhodující faktor, proč tu či onu destinaci navštívit.