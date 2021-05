Nedaleko Gardy se otevře unikátní archeopark. Návštěvníky přenese o 3500 let proti proudu času

Pracujte od nás na dálku a my vám zaplatíme, lákají dvě italské obce

Pracujte od nás na dálku a my vám zaplatíme, lákají dvě italské obce Cestování

„Odbor památkové péče se snažil o věrnou repliku sídla a všech zajímavostí spojených s životem na vodě, a to především díky archeologickému výzkumu a vykopávkám, které od roku 1969 do 90. let umožnily získat nové informace o alpských kůlových stavbách a proslavit Fiavé v celém světě,“ uvádí turistický server Visit Trentino.