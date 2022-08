Návrat turistů do Českého Švýcarska je zatím v nedohlednu

„Pokles nových i rušení stávajících pobytů je znatelný. Nyní máme naplněnost hotelu asi o 40 procent nižší, než byla před vypuknutím požáru. Zaznamenali jsme už i storna na dříve potvrzené pobyty na příští rok,“ řekl Právu Antonín Sehnal, majitel hotelu Bellevue v Jetřichovicích, které leží jen několik málo kilometrů od požářiště, nicméně nespadají do zóny, kam mají turisté vstup zakázaný.

„Situace je velmi špatná,“ připustil Sehnal s tím, že jeho podnik tratí denně desetitisíce korun.

Přišli zatím o 150 milionů

Podle destinační agentury České Švýcarsko, která zdejší poskytovatele služeb sdružuje, přišli místní podnikatelé kvůli úbytku návštěvníků v součtu zatím asi o 150 milionů. Na podzim to může být i 200 milionů.

V místech zasažených ohněm a v bezprostředním okolí je podle ředitele agentury Jana Šmída situace logicky nejhorší, počet rezervací klesl ve zdejších hotelech a penzionech na nulu. „Aktuálně se ale snažíme vypořádat s úbytkem hostů ve vzdálenějších lokalitách, kde je až šedesátiprocentní nárůst stornovaných pobytů,“ vyčíslil Šmíd.

Jeho slova potvrdila majitelka hotelu JEF Alena Jašíčková, který se nachází ve zhruba 10 kilometrů vzdálené Doubici. „Nové pobyty se vůbec nekupují. Turistická sezona je nyní prakticky nulová,“ posteskla si Jašíčková a jako příklad uvedla, že zatímco před požárem byla zdejší restaurace během podávání obědů plná turistů, nyní je téměř prázdná.

„Těm několika málo hostům, kteří pobyt nezrušili a dorazili, dáváme tipy na bezpečné výlety. Odepisujeme na dotazy zájemců, jaká je nyní v oblasti situace. Snažíme se, jak to jen jde, ale tahle sezona je asi v háji,“ připustila Jašíčková.

V noci zákaz vstupu do parku

Šmíd připomněl, že každý desátý obyvatel Českého Švýcarska pracuje v turistickém ruchu. „Je tak pro nás jasnou prioritou udržet si návštěvnost regionu. Zatím bojujeme s obavami lidí z následků požáru. V mnoha případech neopodstatněnými,“ poznamenal a vyzval turisty, aby se do regionu vrátili. Je to podle něj jediná cesta, jak co nejrychleji pomoci zasaženým subjektům.

„Je zde spousta krásných míst, kterých se požár ani jeho projevy či záchranné práce nedotkly,“ zdůraznil Šmíd.

Návrat turistů do destinace by uvítal i mluvčí národního parku Tomáš Salov. Zároveň ale upozornil, že do páteční půlnoci platí zákaz vstupu do lesů v okolí deseti obcí, vydaný děčínským magistrátem. Od soboty bude platit nové opatření, které dnes vydá ministerstvo životního prostředí.

„Zpřístupní se více turistických cílů na území parku, například areál Dolského mlýna. Zároveň bude zahrnovat určité zpřísnění, protože pohyb návštěvníků na území parku bude omezen pouze na značené turistické trasy v místech, kde je to možné. Na území požářiště zůstane lidem přístup zapovězený, protože je to stále velmi nebezpečné. Dodržování zákazu budou kontrolovat policisté a strážci přírody,“ řekl Právu Salov s tím, že omezení bude zahrnovat také zákaz vstupu do lesa v nočních hodinách.

„Ten by měl působit preventivně proti lidem, kteří si chtějí v parku rozdělat oheň,“ doplnil Salov.