Na Kačinu dorazil v loňském roce rekordní počet návštěvníků

Jedná se o návštěvnický rekord. „Snažili jsme se najít funkční model, jak neuzavřít kačinský areál zcela, ale naopak mít pro individuální návštěvu otevřeno v co největším možném a bezpečném rozsahu,“ uvedl ředitel Národního zemědělského muzea Kačina Pavel Douša, podle něhož vsadili na tematické víkendové akce, nové expozice a výstavy i aktivity v rozsáhlém zámeckém parku.

To všechno mělo úspěch. Lidé se tady nehromadili v obrovských davech, ale rozptýlili se do mnoha menších akcí. Vzniklo hned několik nových venkovních expozic a her, například Za tajemstvím zámeckého parku, Ze života hmyzu či nejnovější hra Stíny Kačiny, která hráče seznámí s osudem zámeckého areálu za druhé světové války.