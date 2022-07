Na co myslet před dovolenou? Zkontrolujte pas, do kufru žádnou elektroniku

Jestli budete trávit dovolenou v Evropě, postačí vám pro vstup do cizí země ve většině případů občanský průkaz. Pokud tedy pojedete do Itálie, Řecka, Španělska či Chorvatska, cestovní pas nemusíte řešit. V případě, že se chystáte třeba do Tuniska, Egypta či někam do exotiky, musíte cestovat na pas.

Dodává, že na dovolenou by lidé neměli vyrazit ani bez kvalitního cestovního pojištění, včetně připojištění na covid-19 či na storno zájezdu, a to pro případ nějaké náhlé změny.

Svá pravidla má také cestování letadlem a pohyb na samotném letišti. Důležité je vědět, co patří a nepatří do odbaveného zavazadla, které půjde do nákladového prostoru, a co do příručního zavazadla, které si s sebou vezmete na palubu.