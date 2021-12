Muzeum Tesla v Třešti potěší nejen fanoušky elektrotechniky

Přízemí je věnováno průmyslové, „těžké“ elektrotechnice — třeba vysílačům různé vlnové délky, ale také třeba televizním kamerám. Vidět můžete například vysílač Tesla KTV 50, který byl v šedesátých letech dvacátého století vyroben v Tesle Hloubětín a v Poděbradech sloužil k telegrafnímu předávání zpráv na ambasády v zahraničí. Dalším z exponátů je Tesla Tranzistorová Rozhlasová Koncepce vyráběná hlavně v sedmdesátých letech. Vystavený zvukový mixážní stůl sloužil v brněnském rozhlase do roku 2006.

Součástí expozice je studiová televizní technika, kterou byla v roce 1970 vybavena první dvě studia na Kavčích horách. O šest let později byly do provozu uvedeny první československé barevné kamery. Vystavená kamera Tesla TKP-306 byla vhodná i pro přenosové vozy a vyráběla se v Tesle Radiospoj v pražské Podbabě do roku 1990.