Moravské Toskánsko jezdí fotit i Japonci

„V posledních letech sem jezdí fotografové ze všech koutů světa, k nejčastějším návštěvníkům patří Poláci, Korejci nebo Japonci. Jsou jich desítky,“ říká čtyřiapadesátiletý fotograf Radek Severa, který takzvanou Kyjovskou pahorkatinu, krajinu táhnoucí se od Kyjova až po obec Věteřov, fotografuje už bezmála dvacet let. Právě s ním jsme koncem září vyrazili zachytit jedinečnou atmosféru zdejších rozlehlých lánů a vinic.

„Před několika lety objevili oblast fotografové a prostřednictvím internetu se do světa začaly šířit poetické snímky zvlněných lánů se solitérními stromy, remízky a kapličkami. Jeden z místních fotografů pak lokalitě přiřkl název Moravské Toskánsko. Tento kousek Slovácka mu připomněl právě Toskánsko v Itálii,“ objasňuje Severa, jak se region, donedávna opomíjený, stal pro fotografy jednou z nejvyhledávanějších oblastí jižní Moravy.

„Snímky nakonec vzbudily takovou pozornost, že sem začali jezdit fotografové z celého světa. Renomovaný časopis Condé Nast Traveller pak krajinu kolem Kyjova zařadil v roce 2016 do padesátky nejkrásnějších míst světa,“ dodává jeden z nejznámějších fotografů věnující se této tematice, který kromě toho, že pořádá pravidelné workshopy pro veřejnost, své snímky rovněž vystavuje.

Zatímco Radek Severa se neobejde bez profesionálního fotografického vybavení, my vyrážíme jen s mobilem. Poznávat místní region jsme se totiž vydali na kole, což je vzhledem ke zdejší husté síti cyklostezek nejlepší způsob k hledání atraktivních míst k fotografování. A je jich tu požehnaně.

Pokud se vydáte ven z města směrem na Strážovice k nejvyššímu bodu Kyjovské pahorkatiny – Babímu lomu, šlápnete sice více do pedálů, ale čeká vás úžasný pohled na údolí plné vlnících se kopečků a polí. Na samém vršku si můžete pořídit nejen pěkné snímky, ale také se osvěžit třeba sklenkou vína z místního vinařství rodiny Čevelů, nejvýše položeného vinařství v této oblasti.

„Na dobrý snímek si člověk musí počkat, nejdůležitější je světlo, které vykresluje zdejší zvlněnou krajinu. Nejlepší je to zhruba dvě hodiny před západem slunce a ráno s jeho východem. Důležitá je právě hra se světlem a stíny,“ radí fotograf. Doporučuje fotit v protisvětle a v krajině si najít dominantní bod, kterým v tomto případě mohou být solitérní stromky či remízky. Roční doba podle něj není určující, každá nabízí něco jiného.

„K nejvděčnějším však patří jaro a podzim. Krajina se ale mění v čase. Stromy usychají, nové rostou,“ dodává s tím, že i po dvaceti letech je proto stále co objevovat.

Prolínají se v ní pásy luk, ovocných sadů, mokřadů i alejí. K biopásům jsme se vypravili i my, a to ještě za svítání. Krajina zalitá ranním sluncem nabízí pro ty, co hledají typickou fotografii Moravského Toskánska, ideální scenerii.