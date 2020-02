Mladík chtěl životní restart. Začal cestovat s fretkou

Do světa vyrazil pětadvacetiletý Brit přesně před dvěma lety v únoru. Rozhodnutí odejít z práce a poznat kus světa vyplynulo z nešťastných událostí, které se mladíkovi přihodily. Během jednoho roku mu zemřel nejlepší kamarád a poté i matka. Situace pro Hammertona byla natolik psychicky vyčerpávající, že jediným možným řešením pro něj bylo doslova zmizet. Prodal veškerý majetek, koupil si dodávku a odjel.

Fretka Bandit se pro Hammertona po smrti blízkých stala jediným styčným bodem v životě. Od roku 2015, kdy si ji odvezl z útulku, byli nerozlučná dvojka. „Byla to hrozná doba, párkrát jsem přemýšlel i o sebevraždě. Nevěděl jsem, co dělat,“ vzpomíná Brit na těžké životní období.

Dvojice zavítala také do Barcelony.

Zbavit se majetku a vyrazit na cesty se nakonec ukázalo jako správné řešení, přestože pro mladíka nebylo lehké. „Tou dobou jsem měl pěkný byt, dobrou práci a tři auta. Také jsem měl hodně naspořeno. Byly to ale jen hmotné věci, co doopravdy nic neznamenaly. Tak jsem se rozhodl jich zbavit,“ vysvětluje.

Hammerton o společných dobrodružstvích se svou fretkou napsal také knihu Before Our Adventure (Před naším dobrodružstvím), v níž popisuje, jak se dostal z těžké životní situace. „Je lehké zabřednout ve vyjetých kolejích, ale k tomu není důvod. Cítím se po všem, co jsem prožil, mnohem lépe.“