Mezi krápníky Moravského krasu přibývá víc a víc plastů

Především v letech bohatých na srážky a sněžení není nouze o to, že speleologové při toulkách v potemnělých podzemních chodbách odmotávají z krápníků sáčky, a to třeba i ty, v nichž se za dob socialismu prodávalo mléko. Jeskyně vyžadují přísnější ochranu.

Pronikání plastů do podzemí se věnuje Milan Geršl z brněnské Mendelovy univerzity, který pracuje v ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky. Zároveň je nadšený speleolog. „Ještě v devadesátých letech byl takový nález pytlíku od mléka v Amatérské jeskyni úsměvnou příhodou. Teď už jde ale o něco naprosto běžného,“ prozradil Právu.

Za pravdu mu dává Antonín Tůma z vedení správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Ta pořádá brigády, při nichž je okolí podzemních koryt potoků, alespoň u vstupních částí do jeskyní, každoročně vyčištěno od odpadků. Například za městysem Sloup, kde vtéká do podzemí Sloupský potok, vysbírají brigádníci vždy na jaře 20 pytlů plastového odpadu.

V Rudickém propadání se musí o čištění starat speleologové. Jedovnický potok se totiž za obcí Rudice propadá v podzemí do stometrové hloubky, kam je možné se dostat jen po žebřících.

Plasty sice neznehodnocují krápníky, přesto prostor pod zemí zanášejí, a tím devastují. Geršl studuje usazeniny v jeskyních. Upozornil na to, že co není vysbíráno, přetrvá v podzemí velmi dlouho, protože podzemí je uzavřený prostor, chráněný před vlivy počasí i eroze. Problém je v tom, že nelze vysbírat všechno. Pokud úklid poleví, budou jeskyně plné odpadků.

Podle Tůmy je nutné, aby si návštěvníci krasu ještě více uvědomovali, že jakékoli odpadky do přírody nepatří, že je nutné si je odnášet domů a v lese nenechávat nic. Při deštích nebo tání sněhu totiž voda postupně splavuje nejprve do potoků a pak i do podzemí veškerý lehký odpad z okolí koryt.