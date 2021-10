Mexiko se chystá na hlavní sezonu, Češi se tam dostanou rychleji

Mayská riviéra na Yucatanském poloostrově nabízí snad úplně všechno, co může člověk od dovolené chtít. Zkušení cestovatelé by mohli namítnout, že autentické Mexiko se svou surovou krásou se rozprostírá trochu jinde, ale realitou je, že potřeby běžného turisty se s těmi ryze cestovatelskými zas až tak nepotkávají.

Je to možná právě tato turisticky vděčná kombinace, která přivedla CK Čedok k tomu, že když se světu neotevřel Madagaskar, kam plánovala cestovní kancelář létat, rozhodla se vypravovat přímé lety právě do mexického Cancúnu a keňské Mombasy.

První spoj vyráží do země 21. prosince a linka by měla létat do konce března. V praxi to znamená, že byste měli být z Prahy v Cancúnu za nějakých 11 hodin. Playa del Carmen je už pak z Cancúnu nedaleko, do Tulumu se pak projedete asi ještě asi dvě hodiny.