Libye či Somálsko jsou nejméně bezpečnými zeměmi

Libye, Somálsko, Afghánistán, Sýrie nebo Jemen. To jsou jen některé ze zemí, které by měly být pro turisty v příštím roce zcela zapovězeny. Patří totiž k těm nejméně bezpečným na světě, a to z hlediska samotné osobní bezpečnosti, ale i pro zdravotní rizika. Ukazuje to interaktivní mapa organizace International SOS.