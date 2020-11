Kvůli nevhodnému vtipkování o bombě na thajském letišti hrozí cestujícímu vězení

Šestadvacetiletý Thajec Mike Wims měl v pondělí namířeno z Phuketu do Bangkoku. Když zaměstnankyni společnosti Thai Vietjet předával u odletové brány svou letenku, poněkud nemístně prohodil, že letadlo aerolinek by mělo vybuchnout, píše server Independent.

Jitphisut Phrom-inovou mužův komentář zarazil, a tak požádala svého kolegu, aby okamžitě informoval příslušné orgány. Na letiště proto dorazila policie a muže před odletem zatkla. Wims později připustil chybu a uvedl, že mu poznámka o bombě uklouzla poté, co byl let zpožděn a jeho to rozezlilo.