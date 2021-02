Kanárské ostrovy jsou srozumitelná exotika

Pokud nemáte tolik času, že nevíte, co s ním, tak nechoďte do Triany, což je novější obchodní a zábavní čtvrť, ani na nábřeží Playa de las Canteras nebo k Puerto de la Luz. Průvodci vás tam budou lákat, ale nedejte se, nic mimořádného tam není. To opravdu jedinečné, co může Las Palmas nabídnout, najdete ve starém městě, ve čtvrti Vegueta.