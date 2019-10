Kam na ty nejbarevnější prázdniny

Ztratit se ve spleti zadních traktů dřevěných uliček stále tak trochu připomíná výlet do minulých století. Na dohled Bryggenu se nachází i vyhlášený rybí trh s místními specialitami. Vyjíždějí odtud i výletní lodě k blízkým fjordům.

Nejedná se navíc, jak bývá zvykem, o jedinou uličku domů. Námořnicky pruhovaná obydlí najdete v celé oblasti a na dlouhou písečnou pláž je to co by kamenem dohodil. Vesnici se kromě tradiční atmosféry prozatím daří držet poklidný ráz. Prozatím se v ní nebudete tlačit a ceny jsou navzdory turistickému lákadlu příznivé.