Kam na podzimní prodloužený víkend bez davů aneb V hlavní roli romantika

Nejen ve specializovaných kavárnách zde můžete zhlédnout, a především se zaposlouchat do živého zpěvu fada. Vášnivý hudební styl je duší Portugalců a tamější fado si lehce přizpůsobili studenti na univerzitní půdě. Charakteristické je proto zejména speciálními akademickými oděvy hudebníků. Zaposlouchat se do teskných serenád můžete každý večer zcela zdarma na náměstí před Starou katedrálou.

Hlavní město Lotyšska pravděpodobně není místem, které by vám samo o sobě vytanulo na mysli ve spojení s romantickým víkendem. A to je právě jeho výhoda. Méně probádaná pobaltská města mají též co nabídnout, a navíc se v nich můžete nechat mnohem více rozmazlovat za nesrovnatelně méně peněz. Jen na to lidé ještě nepřišli.