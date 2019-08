Rohová budova v centru Rigy budila desítky let děs. Nyní je temnou atrakcí města

O tom, že nejste na žádné „béčkové“ adrese, hovoří už to, že bezprostředním sousedem bývalé budovy KGB je tamější ministerstvo zdravotnictví. Rohový dům byl postaven v roce 1912 jako rezidenční budova pouhý kilometr od historického centra města. Krátce před začátkem druhé světové války se budova dostala do držení místní vlády. Při první okupaci Lotyšska Sověty v roce 1940 v budově poprvé sídlila KGB.

Nová fasáda Rohový dům přeci jen trochu zlidštila. Uvnitř se však za dlouhé roky nezměnilo vůbec nic. Foto: Profimedia.cz

Důležité bylo posléze ale zejména to, že si KGB dům vybrala jako své ústředí po konci druhé světové války. A rozhodně to nebylo tak, že by nechvalně proslulá organizace měla v domě pouze nějaké své kanceláře. Probíhaly v ní mimo jiné i výslechy plné týrání za nelidských podmínek. U výslechu jste přitom mohli skončit skoro za cokoliv. V ohrožení byli zejména vzdělanci, ale stačilo třeba i jen jedno špatné slovo od některého z udavačů a život lidí se obrátil z minuty na minutu vzhůru nohama.

V této místnosti se mačkalo i více než 20 vězňů. Světla svítila naplno, aby se jim špatně spalo. Mřížované okno bylo zatemněné. Foto: Jakub Kynčl, Novinky

V miniaturních celách byly uměle udržované vysoké teploty (30 stupňů v létě i zimě), toaletu všem lidem v jedné cele nahrazoval kbelík a ostré stropní světlo nenechalo vězně vyspat ani v noci. Během výslechů byli vězni psychicky i fyzicky mučeni za jediným cílem - aby podepsali přiznání své viny. To přitom nebylo polehčující okolností, jak bylo lidem na výsleších tvrzeno, ale naopak vstupenkou do pracovních táborů, či v horších případech i rovnou na popraviště.

Ztratit se v podzemí bývalé budovy KGB by nebylo nic složitého. Foto: Jakub Kynčl, Novinky

A pokud byste se domnívali, že vězně vozili na popravu někam za město, byli byste bláhoví. KGB sázela na to, že popravované už nesmí nikdy nikdo spatřit. Popravovalo se tedy přímo v místnosti sousedící s parkovištěm ve dvoře. Do toho najelo nákladní vozidlo, které nastartovalo, aby tak zakrylo nežádoucí hluk, kdyby snad nějaký vzniknul. Popravčí místnost však byla kvalitně odhlučněná. Poprava byla vykonána několika kulkami do týlu a tělo naloženo do vozu a odvezeno pryč.

V této místnosti se vykonávaly popravy. Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Hrůzy v tomto domě skončily až zhruba po půlstoletí v roce 1991, kdy se Lotyši konečně také zbavili sovětské nadvlády. Vzhledem k historii domu není až tak podivné, že zůstal dlouhé roky opuštěný a firmy se o dům na této jinak velmi exkluzivní lokalitě nepřetahovaly. Teprve v květnu 2014 dům otevřel své brány návštěvníkům jako externí součást Lotyšského muzea okupace.

Dveře do budovy KGB jsou vyjma místních svátků otevřeny sedm dnů v týdnu od 10:30 do 17:30. Pokud si chcete jen projít hlavní výstavní místnost, kde si můžete přečíst příběh budovy a mnoha místních vězňů, vstup je zdarma. Pokud se však chcete podívat do tamějšího bludiště chodeb, cel, výslechových místností a kanceláří, musíte si zaplatit prohlídku s průvodcem za deset eur (asi 260 korun). Pokud byste se ptali mě, bylo to nejlépe investovaných deset eur v Rize.

Účastníci prohlídky se nedostanou do vyšších pater než do přízemí, i tak si mohou ale udělat dost jasnou představu o celé budově. Foto: Jakub Kynčl, Novinky