Káhirské oko? Egypt chce lákat turisty na obří vyhlídkové kolo

Vyhlídkové kolo má v srdci Káhiry stát do roku 2022. Přilákat by mělo podle odhadů na 2,5 milionu turistů ročně a úřady doufají, že se stane novou dominantou egyptského hlavního města. „Doufáme, že bude ikonou,“ uvedl Ahmed Metwally, šéf společnosti Hawai for Tourism and Investment, která za výstavbou atrakce stojí.