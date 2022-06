Kabinu letadla zaplnil kouř, lidé se začali modlit

K incidentu došlo v sobotu o uplynulém víkendu, když se letadlo chystalo k odletu do Chicaga. Start však musel být přerušen, protože se kabinou začal šířit kouř, informuje server Independent. Cestující podle svědků začali značně panikařit. „Viděli jsme jít kouř ze dveří a bylo to cítit, jako by se něco pálilo,“ uvedl nejmenovaný pasažér pro server View from the Wing.