Jelení příkop bude zpřístupněn od příštího roku

Zakázka za 17,4 milionu korun, kterou platí Pražské vodovody a kanalizace, by měla být hotová na konci června 2020. Dolní část Jeleního příkopu, kde se opravují hradby a věže, by se mohla otevřít v roce 2022. Novinářům to na prohlídce přírodní rokle řekl za tiskový odbor Pražského hradu Vít Novák.