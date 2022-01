Japonské a singapurské pasy jsou stále nejsilnější na světě. Češi sedmí

Japonci a Singapurci se mohou pyšnit nejsilnějšími pasy na světě. Pokud by totiž neplatila cestovní omezení kvůli covidu, mohli by s nimi bezvízově vyrazit do celkem 192 zemí. Na dalších příčkách jsou německé a jihokorejské pasy, v první desítce jsou také české, s nimiž lze bezvízově vycestovat do 185 států.