Jaké jsou lyžařské novinky v zahraničí? Nové lanovky nebo propojené areály

Nejaktivnější alpskou zemí v obnově nebo stavbě nových lanovek je Rakousko. A lyžařské areály se stále „zvětšují“ vzájemným propojováním. V oblasti kolem Zell am See díky tomu budou mít lyžaři prostřeno více než 400 kilometrů sjezdovek — sice ne zcela „bez sundání lyží“, ale téměř...

Největší a nejdražší novinkou jsou dvě nové lanovky v oblasti Kaprunu, Zell am See a Saalbachu, které propojí sjezdovky dosud sousedních lyžařských areálů tak, že bude možné „přelyžovat“ z jednoho do druhého. Nad Kaprunem se takto sloučí ledovcový Kitzsteinhorn s Maiskogelem, v Saalbachu zase jedna z krajních sjezdovek skončí přímo u nové lanovky na Schmittenhöhe.