Italský kostel je přilepený ke skalnímu úbočí. Pod ním se rozevírá propast

Název kostela, který stojí ve výšce 774 metrů nad mořem, by se dal přeložit jako Svatyně korunování Panny Marie. Historie svatostánku sahá přes tisíc let do minulosti, kdy zde stála poustevna napojená na opatství ve Veroně. V ní se mniši věnovali tichým modlitbám, píše server Daily Mail.