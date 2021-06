Exotika bez přestupu do deseti hodin? V tomto letadle budou Češi létat

Charterové lety z pražského letiště bude provozovat italská Luke Air, a to pro klienty cestovní kanceláře Čedok. Spoje budou zajišťovat letadla Airbus A330-200. Ta zvládnou až 12hodinové lety a pojmou 277 cestujících v ekonomické třídě a 12 cestujících v business třídě. Bez nutnosti mezipřistání by se měla doba cestování do exotických destinací zkrátit o 30 až 40 procent.

První spoje jsou naplánované na červenec, a to do Dominikánské republiky a na Maledivy. V srpnu pak bude možné letět bez mezipřistání do Zanzibaru a na Madagaskar. Ten nejméně do konce června prodloužil protiepidemická opatření, a turistům tak zůstává ostrovní země zatím nepřístupná. Situace ale může být díky přísným opatřením do srpna příznivější.