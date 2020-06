Egypt se chystá na návrat turistů. Otevře jen méně postižené oblasti

Egyptští vládní činitelé a úřady aktuálně provádějí inspekci letovisek a kontrolují, zda jsou od začátku prázdnin připravena na otevření. „Na letišti se bude dodržovat sociální odstup, stejně tak při nástupu do letadla a u odbavení,“ uvedl ministr pro Civilní letectví Mohamed Manar. „Snažíme se spustit individuální odbavení, aby odpadla interakce se zaměstnanci,“ doplnil.

Vláda doufá, že se jí podaří turisty do letovisek, která byla ušetřena řádění viru, nalákat. Úřady zároveň nařídily zavést opatření, která by měla minimalizovat riziko přenosu. „Od začátku pobytu budou platit tvrdá hygienická a bezpečnostní opatření,“ vysvětlil ministr pro památky Chálid Ananí.

Zážitek z dovolené by ale nemělo nic vyloženě kazit. A podle všeho budou přístupné i populární turistické atrakce. Reham Husseinová, která šéfuje potápěčskému centru v Šarm aš-Šajchu doplnila, že když dojde na dezinfekci vybavení, už nyní je na ni kladen mnohem větší důraz. „Provádíme čištění mnohem častěji.“

Vláda se obává, že delší uzavření hranic by mohlo mít devastující efekt na ekonomiku. Turismus je totiž pro zemi důležitý zdroj příjmů. Zatím není jasné, kdy do Egypta začnou opět prodávat zájezdy české cestovní kanceláře, plán je ovšem takový, že je nabídnou hned, jak to situace umožní.